إنتر يرفض التخلي عن حكيمي بأقل من 80 مليون يورو

وضعت إدارة إنتر ميلان سعر 80 مليون يورو للتخلي عن الظهير أشرف حكيمي المطلوب من قبل عدة أندية أوروبية كبيرة هذا الصيف.

وارتبط اسم الدولي المغربي الذي انتقل للنيراتزوري صيف العام الماضي قادماً من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو بباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وتشيلسي خلال الأيام القليلة المنصرمة.

وظهر لاعب بوروسيا دورتموند السابق بشكل استثنائي خلال موسمه الأول في إيطاليا وساهم في قيادة النيراتزوري للفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 2020.

ويعاني إنتر ميلان من مصاعب مالية ستجبره بالتأكيد على بيع عدة لاعبين أو الاكتفاء ببيع أحد أبرز نجومه مثل روميلو لوكاكو أو لاوتارو مارتينيز أو حكيمي لتسوية الأوضاع.

التقارير تؤكد أن باريس سان جيرمان أبرز الساعين لضم حكيمي

وكشف الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن باريس سان جيرمان يتصدر المهتمين بضم النجم المغربي، فيما أكد أن بايرن ميونيخ وتشيلسي يسعيان لضمه أيضاً، إلا أنهما لم يتحركا بشكل مباشر.

يذكر أن الظهير المغربي المتألق خاض 45 مباراة مع إنتر ميلان الموسم الماضي في جميع البطولات وسجل خلالها 7 أهداف.