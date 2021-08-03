إنتر يرفض بيع لوكاكو لتشيلسي مقابل 118 مليون يورو

رفض إنتر ميلان بيع هدافه الأول روميلو لوكاكو لفريقه السابق تشيلسي مقابل 118 مليون يورو وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس".

وعرض النادي اللندني خدمات ظهيره ماركوس ألونسو أيضاً ضمن الصفقة المقترحة، لكن النيراتزوري ما زال متردداً في التخلي عن المهاجم البلجيكي ولن يوافق على بيعه بأقل من 139 مليون يورو.

لوكاكو يفضل البقاء مع إنتر ميلان

ومع أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً لا يريد الرحيل عن بطل إيطاليا، إلا أن إدارة النادي مضطرة للتضحية ببعض النجوم من أجل موازنة الحسابات المالية.

يذكر أن البلجيكي انضم لإنتر صيف عام 2019 قادماً من مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون يورو، وشارك منذ ذلك الحين معه في 95 مباراة سجل خلالها 64 هدفاً بجميع المسابقات.

وظهر لوكاكو بمستوى جيد مع منتخب بلاده في منافسات بطولة يورو 2020 هذا الصيف وزار الشباك 4 مرات قبل أن يغادر فريقه المنافسات من الدور ربع النهائي على يد نظيره الإيطالي.