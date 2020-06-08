إنتر يرفض حيلة برشلونة

يواجه برشلونة صعوبات في التوصل لاتفاق بشأن انتقال لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، خلال السوق المقبل.

وكانت تقارير قد زعمت أن البارسا قدم عرضاً لإنتر بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى خدمات الظهير جونيور فيربو.

ووفقاً لصحيفة «ماركا»، فإن إنتر يرغب في إدراج لاعب آخر ضمن الصفقة، لأن فيربو ليس كافياً حتى يصل التقييم النهائي للاتفاق 111 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو).

وأشارت إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد اجتمعوا بممثلي الهداف الأرجنتيني قبل بضعة أسابيع، بينما انسحب مانشستر سيتي من الصفقة.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت رغبة لاوتاور في الانتقال إلى برشلونة فقط، إذا رحل عن إنتر ميلان نهاية الموسم الحالي.