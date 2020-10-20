إنتر يريد إلغاء الشرط الجزائي في عقد لاوتارو

تضغط إدارة إنتر ميلان على لاوتارو مارتينيز من أجل الموافقة على تجديد عقده بالإضافة إلى إلغاء الشرط الجزائي السابق في العقد.

وأفاد موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، الثلاثاء، أن الأرجنتيني سيتقاضى 7 ملايين يورو سنوياً بحال التجديد، حتى لا ينتقل إلى أي فريق آخر.

ويأمل مسؤولو النيراتزوري في حذف البند الذي يسمح برحيل لاوتارو مقابل 111 مليون يورو، بعد المفاوضات الطويلة مع برشلونة الصيف الماضي.

يذكر أن لاوتارو كان يرغب في الانتقال إلى البارسا، لكن المفاوضات لم تكتمل بسبب الأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا، علماً بأنه لم يقدم طلباً لإدارة النادي الإيطالي من أجل السماح له بالرحيل.