إنتر يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفوز صعب على سامبدوريا

حقق إنتر انتصاراً هاماً خارج قواعده على حساب مستضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف لهدف ليستعيد صدارة الدوري الإيطالي.

سجل النجم أليكسيس سانشيز هدفاً وحصل على بطاقة حمراء بعد مرور 47 دقيقة فقط من مشاركته الأولى أساسيًا مع النيراتزوري.

ونجح إنتر في إنهاء شوط المباراة الأول متقدماً بهدفين مقابل لا شيء، حيث سجل ستيفانو سينسي الهدف الأول في الدقيقة 20، تبعه سانشيز بالثاني بعد دقيقتين.

ومع بداية شوط المباراة الثاني، سقط المهاجم التشيلي في منطقة جزاء سامبدوريا أثناء محاولته متابعة تسديدة لاوتارو مارتينيز المرتدة من حارس المرمى، وحاول الحصول على ركلة جزاء من خلال التحايل على الحكم الذي أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه نجم آرسنال السابق.

وحصل سانشيز على البطاقة الصفراء الأولى في الدقائق الأخيرة من عمر شوط المباراة الأول من خلال عرقلة من الخلف، في شوط قدم فيه أداء كبيرًا بغض النظر عن تلك اللقطة.

نجح صاحب الضيافة في تقليص الفارق بعد مرور حوالي 5 دقائق على طرد سانشيز عبر ياكوب يانكتو ليشعل أجواء ملعب المباراة من جديد ويعيد فريقه للمواجهة.

وفي الدقيقة السبعين نجح روبرتو غاليارديني في إضافة الهدف الثالث لإنتر بعد متابعة رائعة لتسديدة مارسيلو بروزوفيتش الأرضية، ليوسع الفارق لصالح النيراتزوري من جديد.

حاول إنتر الحفاظ على توازنه عبر تبديلات المدرب أنتونيو كونتي الذي دفع بروميلو لوكاكو بدلاً من لاوتارو ونيكولو باريلا بدلاً من سينسي، ودانيلو دامبروسيو بدلاً من أنتونيو كاندريفا.

ولم تشهد الدقائق المتبقية سوى بعض الفرص التي أبعدها الحارس المتألق سمير هاندانوفيتش عن مرمى إنتر بنجاح، وكرة للوكاكو أبعدها حارس سامبدوريا.

وبهذا حقق إنتر العلامة الكاملة بتحقيقه الانتصار السادس توالياً في الدوري الإيطالي من 6 مواجهات خاضها حتى الآن، قبل التحدي الكبير الأسبوع المقبل في مواجهة ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس.