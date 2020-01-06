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إنتر يضاعف محن نابولي ويلتحق بيوفي في صدارة الدوري الإيطالي

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2020 - 09:51
لوكاكو (يسار) يقود إنتر ميلان لفوز جديد
لوكاكو (يسار) يقود إنتر ميلان لفوز جديد

عاد إنتر ميلان بانتصار ثمين من أرضية ملعب سان باولو الخاص بمستضيفه نابولي وبثلاثة أهداف لهدف لحساب المرحلة الـ 18 من الدوري الإيطالي ليلتحق بغريمه يوفنتوس في صدارة الترتيب.

جاءت أهداف النيراتزوري عن طريق المتألق روميلو لوكاكو (هدفان في الدقيقتين 14 و 33، ولاوتارو مارتينيز (62)، فيما حمل هدف الخاسر الوحيد توقيع آركاديوش ميليك في الدقيقة 39.

بهذا الانتصار، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 45 نقطة ليحتل صدارة الترتيب رفقة يوفنتوس، فيما تجمد رصيد نابولي عند 24 نقطة في المركز الثامن لتستمر معاناته تحت إشراف المدير الفني الجديد جينارو غاتوزو.


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