إنتر يضع خطة لتعويض رحيل لاوتارو المحتمل

صرح جيوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان بأنه يتمنى عدم دفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز، مؤكداً بأن النيراتزوري سيتعاقد مع اسم كبير إذا رحل النجم الأرجنتيني.

وارتبط اسم صاحب 22 عاماً بالانتقال إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث يعتبر الهدف رقم واحد بالنسبة لإدارة البلاوغرانا.

ويحتوي عقد الأرجنتيني شرطاً جزائياً بقيمة 111 مليون يورو بإمكان البارسا دفعه في أي وقت، والحصول على خدمات مارتينيز، لكن أوضاع الأندية المالية حالياً جراء جائحة كورونا تعقد من إنفاق مبالغ طائلة.

وتحدث ماروتا لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية قائلاً: “رحيل مارتينيز؟ من الصعب الحديث عن مستقبله في هذه اللحظة، لكني أقول له، استمر في التركيز فهناك موسم سيستأنف، وهناك أهداف يجب تحقيقها.

“ليست هناك رغبة في بيع لاوتارو مارتينيز، إنه شاب ينتظره مستقبل رائع، وهو عنصر أساسي في تشكيلة المدرب أنتونيو كونتي.

“لكن عقده يحتوي شرطاً جزائياً، في الحقيقة لا أعرف ما يدور في ذهن مسؤولي برشلونة، ربما يكون لديهم بدائل أخرى، أتمنى عدم دفع برشلونة للشرط الجزائي، لكن إذا رحل مارتينيز، فسنتعاقد مع اسم كبير”.

وأكمل: "إيدينسون كافاني؟ بالطبع من ضمن الأسماء المرشحة، خاصةً وأن عقده سينتهي هذا الصيف مع ناديه، لكننا لا نفكر حالياً في هذا الأمر، أمامنا أمور أهم نركز عليها”.