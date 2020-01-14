إنتر يعرض على ميلان صفقة تبادلية

كشفت تقارير إيطالية، عن رغبة مدرب إنتر أنتونيو كونتي بإبرام صفقة تبادلية مع الجار ميلان قبل إسدال الستار على نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، أن وصيف متصدر السيري آ، يسعى لاستبدال لاعبه ماتياس فيسينو بفرانك كيسي.

ولفت التقرير إلى أن إدارة النيراتزوري كانت تخطط لاستخدام صاحب الـ 28 عاماً، كجزء من صفقة انتداب كريستيان إيريكسن من توتنهام، إلا أن إدارة سبيرز رفضت الاقتراح.

وأشار نفس المصدر، إلى أن مسؤولي الروسونيري لم يقتنعوا بعد باقتراح إنتر مع انتشار شائعات أخرى، تزعم أن ميلان قد يستبدل كيسي بماتيو بوليتانو.

وجاء اهتمام إنتر بالدولي الإيفواري، بعد تقلص فرصه في الحصول على توقيع آرتورو فيدال، لتمسك برشلونة به، بعد رحيل المدرب إيرنيستو فالفيردي.

وترددت أنباء صباح الثلاثاء عن اهتمام روما بإعادة لاعبه السابق بوليتانو من إنتر، لتعويض غياب نيكولو زانيولو، الذي انتهى موسمه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وذلك مقابل ذهاب ليوناردو سبيناتزولا في المقابل.

وكانت أغلب التقارير قد أجمعت على أن إنتر حاول ضم إيريكسن، لكن الصفقة تعثرت لتمسك توتنهام بالحصول على مبلغ يُقدر بنحو 20 مليون جنيه استرليني، مع أن عقده سينتهي مع حلول الصيف.