إنتر يعيد إيكاردي إلى ميلانو

اتفق إنتر ميلان مع مهاجمه ماورو إيكاردي، على عدم مشاركة الأخير في استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقال الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر" أن إيكاردي سيترك معسكر النيراتزوري في لوغانو السويسرية، وسيعود إلى ميلانو.

وأكد الحساب أن هذا القرار جاء بالاتفاق بين الطرفين، موضحاً أن إيكاردي لن يشارك في جولة الفريق المقبلة بآسيا.

وكان إنتر قد عين مدرباً شخصياً لإيكاردي، بعدما تم استبعاد الأخير من التدريبات الجماعية استعداداً للموسم المقبل. وسيستمر الأرجنتيني في التدرب منفرداً، حتى ينجح في إيجاد نادٍ جديد، ينتقل إليه خلال السوق الصيفي الحالي.

وكان النيراتزوري قد أعلن بشكل رسمي، مؤخراً أن إيكاردي خارج حساباته المستقبلية، بعد فترة طويلة من الخلاف والتوترات بين الطرفين. ويعد يوفنتوس أكثر المهتمين بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، وفقاً لتقارير إعلامية.