إنتر يقدم تنازلاً جديداً ليونايتد في صفقة سانشيز

كشف تقرير صحفي أمس عن تطور جديد في مفاوضات انتقال أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، إلى إنتر ميلان.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن غداً الاثنين سيكون يوماً حاسماً في المفاوضات بين الطرفين.

وأشارت إلى أن إنتر وافق على زيادة الجزء الذي سيدفعه من راتب الدولي التشيلي، خلال فترة الإعارة، إلى 4.5 ملايين يورو، بدلاً من 3 ملايين.

على الجانب الآخر، من المقرر مانشستر يونايتد من المقرر أن يدفع ما يقرب من 12 مليون يورو لسانشيز هذا الموسم.

وسيكون انتقال النجم التشيلي إلى إنتر ميلان لموسم واحد، على سبيل الإعارة، مع وضع بند بأحقية الشراء مقابل 15 مليون يورو.