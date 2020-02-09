إنتر يقلب تأخره إلى فوز ثمين على ميلان في الديربي

قلب إنتر الطاولة على ضيفه ميلان، بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-2 في مباراة الديربي القوية التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.
جاء هدفا الروسونيري عبر آنتي ريبيتش (40)، وزلاتان إبراهيموفيتش (45+1)، فيما أحرز أهداف النيراتزوري كل من مارسيلو بروزوفيتش (51)، وماتياس فيسينو (53) وستيفان دي فراي (70)، وروميلو لوكاكو (90+3).
بهذا الانتصار، رفع إنتر رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق الأهداف عن يوفنتوس الوصيف لتشتعل المنافسة على اللقب، بينما تجمد رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز العاشر.
Via SyndiGate.info
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