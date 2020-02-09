إنتر يقلب تأخره إلى فوز ثمين على ميلان في الديربي

قلب إنتر الطاولة على ضيفه ميلان، بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-2 في مباراة الديربي القوية التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

جاء هدفا الروسونيري عبر آنتي ريبيتش (40)، وزلاتان إبراهيموفيتش (45+1)، فيما أحرز أهداف النيراتزوري كل من مارسيلو بروزوفيتش (51)، وماتياس فيسينو (53) وستيفان دي فراي (70)، وروميلو لوكاكو (90+3).

بهذا الانتصار، رفع إنتر رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق الأهداف عن يوفنتوس الوصيف لتشتعل المنافسة على اللقب، بينما تجمد رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز العاشر.