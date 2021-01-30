إنتر يكتسح بينيفينتو ويواصل مطاردة ميلان المتصدر

اكتسح إنتر ضيفه بينيفينتو بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي ليواصل ضغطه على ميلان صاحب الصدارة.

نجح النيراتزوري في التقدم بالهدف الأول بعدما سجل ريكاردو إيمبورتا لاعب بينيفينتو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة.

في الشوط الثاني أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لينهي صيامه عن التسجيل في المباريات الأخيرة (57).

ثم أكمل روميلو لوكاكو الرباعية بتسجيل هدفين أولهما في الدقيقة 67 والثاني قبل النهاية بربع ساعة.

ورفع إنتر رصيده بهذا الانتصار إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ميلان متصدر الترتيب.