إنتر ينتزع صدارة الدوري من ميلان بفوزه على فيورنتينا

قفز إنتر ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على مستضيفه فيورنتينا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرى على ملعب آرتيميو فرانكي ضمن المرحلة الـ 21 من البطولة.

جاء الهدفان عن طريق نيكولو باريلا بتسديدة مميزة في الدقيقة 31، وإيفان بيريشيتيش بعد تمريرة عرضية من أشرف حكيمي حولها الكرواتي داخل شباك الحارس بارتوماي دراغوفسكي مطلع الشوط الثاني (52).

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 47 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق نقطة عن ميلان الذي تنتظره مباراة سهلة على الورق أمام كروتوني متذيل الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد فيورنتينا عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.