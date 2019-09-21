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إنتر ينتصر على ميلان في الديربي بثنائية نظيفة

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2019 - 09:18
إنتر يحقق فوزاً مقنعاً
إنتر يحقق فوزاً مقنعاً

تغلب إنتر ميلان على مستضيفه ميلان بهدفين دون رد في الديربي الذي جمعهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

سجل لاوتارو مارتينيز هدفاً للنيراتزوري في الدقيقة 37، ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

مع انطلاق الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 49، أرسل ستيفانو سينسي تمريرة إلى مارسيلو بروزوفيتش ليسجل منها الكرواتي الهدف الأول للنيراتزوري.

ثم أرسل نيكولو باريلا عرضية رائعة سجل منها روميلو لوكاكو الهدف الثاني بالرأس في الدقيقة 78.

بهذا الانتصار، انقض إنتر على الصدارة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، فيما يحتل ميلان المركز السادس برصيد 6 نقاط.

Via SyndiGate.info


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