إنتر يهدر فرصة استعادة صدارة الدوري الإيطالي بتعادله مع بارما

سقط إنتر ميلان في فخ التعادل مع ضيفه بارما بهدفين لمثلهما على ملعب سان سيرو في المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.

سجل أنتونيو كاندريفا الهدف الأول للنيراتزوري في الدقيقة 23 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في الدفاع قبل أن تسكن الشباك.

وعادل يان كارامو النتيجة للضيوف بعدها ثلاث دقائق حينما سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس سمير هاندانوفيتش في التعامل معها لتسكن شباكه.

وأضاف جيرفينيو الهدف الثاني لبارما في الدقيقة 30 بصناعة كارامو بعرضية أرضية لم يجد الإيفواري مشكلة في إيداعها داخل مرمى هاندانوفيتش.

حاول إنتر تعديل النتيجة حتى جاء روميلو لوكاكو بالهدف الثاني في الدقيقة 51 حين تلقى عرضية أرضية من مارسيلو بروزوفيتش استلمها وكادت تفلت منه قبل أن يودعها في الشباك.

بهذه النتيجة، وصل إنتر للنقطة 22 في المركز الثاني خلف يوفنتوس الذي تعادل مع ليتشي بهدف لمثله.

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