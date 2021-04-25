إنتر يهزم فيرونا ويقترب من الظفر بلقب الدوري الإيطالي

فاز إنتر على ضيفه هيلاس فيرونا بهدف نظيف ضمن المرحلة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

شهد الشوط الأول استحواذاً سلبياً من إنتر، إذ اقترب فقط عبر أشرف حكيمي في محاولتين، واكتفى فيرونا بالدفاع بنجاح ومحاولة استغلال المرتدات وسرعة كيفين لاسانيا بالمرتدات.

استمرت سلبية الأداء في الشوط الثاني وكانت الفرصة الأولى في الدقيقة 64 بعد مجهود فردي من لاوتارو مارتينيو لكن ماركو سيلفستري تصدى بنجاح لكرته.

واقترب حكيمي مرة أخرى من هز الشباك، لكن كرته الثابتة ارتدت عن القائم في الدقيقة 69، وكاد فيرونا أن يسجل بعد ذلك مباشرة لكن أليساندرو باستوني أبعد كرة خطرة للركنية بذكاء.

وجاء هدف إنتر أخيراً في الدقيقة 75 عبر البديل ماتيو دارميان الذي انفرد ووضع الكرة بهدوء في شباك الضيوف من تمريرة حكيمي.

بهذه النتيجة، استمر إنتر في صدارة الترتيب برصيد 79 نقطة، بينما بقي فيرونا عاشراً برصيد 41 نقطة.