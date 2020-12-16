إنتر يهزم نابولي بهدف لوكاكو

تغلب إنتر ميلان على ضيفه نابولي بهدف دون رد في المباراة التي شهدها ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي ليضاعف الضغوط على غريمه ميلان المتصدر.

وشهد اللقاء حادثة مؤسفة بعدما بدا أن درايس ميرتينز نجم نابولي تعرض لإصابة بدت في الكاحل غادر إثرها الملعب وهو يبكي.

واستفاد النيراتزوري من طرد لورينزو إنسيني مهاجم البارتينوبي في الدقيقة 71، فبعد دقيقتين، سجل روميلو لوكاكو هدف الفوز من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان صاحب الصدارة.

فيما تجمد رصيد نابولي عند 23 نقطة في المركز الرابع.