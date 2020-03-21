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إنتر يوافق على رحيل غودين نهاية الموسم

منشور 21 آذار / مارس 2020 - 02:57
دييغو غودين
دييغو غودين

وافقت إدارة إنتر ميلان على رحيل المدافع دييغو غودين نهاية الموسم الجاري، بعد إعلان الأوروغوياني رغبته في المغادرة لعدم تكيفه مع أجواء المعيشة في إيطاليا.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، السبت، إلى أن غودين لم يكن راضياً على الإقامة في ميلانو، ولا يرتبط الأمر أبداً بتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، لذلك فإن قرار مغادرته يعتبر شأناً شخصياً بحتاً.

ومن المتوقع أن يعود غودين من جديد إلة أتلتيكو مدريد، لاحتفاظه بعلاقة وطيدة مع مدربه السابق دييغو سيميوني، بالإضافة إلى تفضيل أسرته العيش في إسبانيا.

يذكر أن أنتونيو كونتي وافق أيضاً على رحيل المدافع المخضرم، مع إبلاغ الإدارة بضرورة جلب مدافع جديد الصيف القادم.

Via SyndiGate.info


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