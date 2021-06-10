إنجلترا تعاقب أندية دوري السوبر الأوروبي

قالت شبكة «سكاي سبورتس» أن رابطة الدوري الإنجليزي قررت فرض عقوبات مالية على الأندية التي شاركت في تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأعلن 12 نادياً أوروبياً عن تأسيس بطولة قارية جديدة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي في أبريل الماضي، قبل أن تنسحب أندية إنجلترا من والبالغ عددها 6 (مانشستر يونايتد - ليفربول - آرسنال - توتنهام - تشيلسي - مانشستر سيتي).

فرض عقوبات مالية على أندية دوري السوبر

وتمكست الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي بضرورة فرض عقوبات على الأندية الـ 6 بغض النظر عن قرار الانسحاب وهو ما دفع الرابطة إلى اتخاذ قرار جديد.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي فرض غرامة مالية على الأندية التي شاركت في تأسيس البطولة الأوروبية قدرها 20 مليون جنيه استرليني، وهو ما يعني تحمل كل نادٍ 3.3 مليون جنيه.