إنجلترا تقسو على إيران بسداسية في مونديال قطر 2022

حقق منتخب إنجلترا انتصاراً كاسحاً على نظيره الإيراني بستة أهداف لاثنين في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين على أرضية ستاد خليفة الدولي ضمن مواجهات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وسيطر الفريق الذي يشرف عليه المدير الفني غاريث ساوثغيت على معظم أحداث المباراة وسدد 7 مرات على المرمى الإيراني سجل 6 منها.

جاءت أهداف فريق الأسود الثلاثة عن طريق لاعب خط الوسط الشاب جود بيلينغهام بعد 35 دقيقة على البداية.

وضاعف بوكايو ساكا النتيجة للإنجليز قبل نهاية الشوط الأول (الدقيقة 44)، قبل أن يسجل زميله رحيم ستيرلينغ ثالث أهداف المباراة للمنتخب الأوروبي في الوقت بدل الضائع (45+1).

وفي الشوط الثاني، زار ساكا المرمى الإيراني للمرة الثانية ووقع على الهدف الرابع لبلاده وتحديداً في الدقيقة 62.

أما فريق المدرب كارلوس كيروش فاكتفى بتسجيل هدفه الوحيد في مرمى الحارس جوردان بيكفورد من توقيع مهدي طارمي في الدقيقة 65.

انتصار ساحق لـ إنجلترا على إيران (المصدر: أ ف ب)



لكن المنتخب الإنجليزي واصل الضغط وكان له ما أراد بتسجيل هدف خامس عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 71.

وجاء هدف منتخب إنجلترا السادس في الدقيقة 90 عبر الجناح جاك غريليش.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب الإيراني نفذها طارمي في المرمى معلناً عن هدفه الشخصي الثاني والثاني أيضاً لبلاده (90+13).

إنجلترا تستهل المونديال بـ 3 نقاط مهمة

رفع المنتخب الإنجليزي رصيده بهذا الفوز إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد منتخب إيران خالياً من أي نقطة بانتظار نتيجة مباراة طرفي المجموعة الثانية الآخرين منتخبي الولايات المتحدة وويلز في وقت لاحق اليوم الاثنين.