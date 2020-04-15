إنديبندينتي يخطط لضم أغويرو

يخوض مانشستر سيتي تحدياً صعباً للإبقاء على سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للفريق وسط محاولات من إنديبندينتي لاستعادة لاعبه السابق، الذي ينتهي عقده في يونيو 2021، ولم يخفِ هو الآخر رغبته في العودة.

وسجل الأرجنتيني 254 هدفاً في 368 مباراة مع سيتي، منذ انتقاله إليه من أتلتيكو مدريد عام 2011.

وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية عن تقارير من أميركا الجنوبية تشير إلى استعداد إنديبندينتي، نادي مدينة بوينوس آيريس العاصمة الأرجنتينية لتقديم عرض لجلب النجم صاحب الـ 31 عاماً.

وأن النادي صاحب الألقاب السبعة في بطولة ليبيرتادوريس أطلق ما أسماه “عملية أغويرو”، التي يسعى خلالها لتمهيد الطريق أمام إعادة نجمه السابق، لكن من المستبعد أن يتخلي سيتي عن أغويرو بثمنٍ بخس.

من جانبه، أكد لوكاس بوسينيري، مدرب إنديبندينتي، رغبته الأكيدة في استعادة أغويرو ولوكاس بيليا لاعب وسط أي سي ميلان.