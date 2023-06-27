إنريكي يصر على بقاء نيمار في باريس سان جيرمان

من المتوقع أن يتولى الإسباني لويس إنريكي تدريب باريس سان جيرمان بصورة رسمية في وقت لاحقٍ من الأسبوع الجاري ليخلف كريستوف غالتيه بعد موسم مخيب للآمال.

وتوصل المدير الفني لاتفاق مع الإدارة الباريسية حول بنود العقد الذي سيمتد لموسمين بحسب موقع "ترايبل فوتبول".

وأصبح الإسباني حراً بعد تنحيه عن تدريب منتخب بلاده عقب خروجه المبكر من بطولة كأس العالم قطر 2022.

واشترط إنريكي على النادي الفرنسي الإبقاء على المهاجم البرازيلي نيمار جونيور وعدم بيعه كونه سبق له الإشراف عليه حينما كان الثنائي يتواجد في برشلونة.

وسيكون الإسباني مطالباً بقيادة باريس سان جيرمان للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو مطلب لم ينجح أي من المدربين السابقين في تحقيقه حتى الآن.