إنريكي يكشف سبب استبدال راموس أمام اليونان

أكد مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي، أن استبدال القائد سيرخيو راموس، بين شوطي مباراة الفريق، التي انتهت بالتعادل 1-1 مع اليونان ضمن تصفيات كأس العالم 2022، لم يكن بسبب أي إصابة.

وقال إنريكي أن راموس الذي خضع لعملية جراحية في الركبة في فبراير الماضي، سيكون جاهزاً للمشاركة في المباراتين المقبلتين في التصفيات ضد جورجيا وكوسوفو الأسبوع القادم.

وأضاف: "قررنا قبل المباراة أنه سيشارك فقط في الشوط الأول وهو في أفضل حال، وهو جاهز للمشاركة في المباراتين المقبلتين".

وكانت مباراة اليونان أول مباراة يخوضها المنتخب الإسباني منذ فوزه 6-0 أمام نظيره الألماني في دوري أمم أوروبا، في نوفمبر الماضي.

وقال إنريكي الذي تفوق فريقه تماماً في الاستحواذ على الكرة: "المباراة أمام ألمانيا كانت قبل أربعة أشهر، وبالتالي فإن تذبذب المستوى أمر طبيعي نتيجة لذلك، علينا تحليل اللقاء ومعرفة جوانب التقصير، الأرقام تشير بوضوح إلى أن أننا سيطرنا على المباراة لكن العيب الوحيد هو أننا لم نكن في قمة تألقنا وتراجعت قدرتنا على خلق المزيد من الفرص".

وسيحل منتخب إسبانيا ضيفاً على نظيره الجورجي الأحد المقبل، بينما يستضيف كوسوفو يوم الأربعاء.