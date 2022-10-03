إنزاغي يشكك بمشاركة لاوتارو مارتينيز أمام برشلونة

شكك سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان بمشاركة الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في المباراة المرتقبة غداً الثلاثاء أمام ضيفه برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي العملاقان الأوروبيان على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة من التشامبيونز ليغ.

ومع تأكد غياب النجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن اللقاء بداعي الإصابة، باتت مشاركة زميله الأرجنتيني أمام البارسا موضع شك أيضاً في ظل تعرضه لإرهاق عضلي.

ماذا قال إنزاغي عن حالة لاوتارو مارتينيز ؟

علق المدير الفني في تصريحات نقلها موقع "بارسا بلوغرانيس": "يعاني من الإرهاق العضلي، خضع لفحص طبي من أجله.

"سنقيم حالته ونصدر قراراً حول إمكانية الزج به منذ البداية، أو الاعتماد عليه في أحد مراحل المباراة أو عدم المخاطرة بإشراكه."

يذكر أن إنتر ميلان مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية بعد سقوطه في مواجهة الجولة الأولى على أرضه أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد.