إنفانتينو يصاب بفيروس كورونا

انضم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا وفقاً لإعلان فيفا.

وأصيب عدد كبير من الرياضيين بالفيروس على رأسهم كريستيانو رونالدو ونيمار وآخرهم رونالدينيو، والآن بات معهم المسؤول الأول عن كرة القدم.

وتضمن بيان فيفا الذي أعلن فيه عن إصابة إنفانتينو أنه يعاني من بعض الأعراض الخفيفة، وأنه الآن سيخضع إلى العزل لمدة عشرة أيام على الأقل.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس فيفا جياني إنفانتينو تأكيداً اليوم بأنه مصاب بفيروس كورونا. يعاني الرئيس من أعراض خفيفة وقد وضع نفسه في عزلة على الفور.

"تم إبلاغ جميع الأشخاص الذين تواصلوا مع رئيس فيفا في الأيام الأخيرة وطُلب منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة. فيفا يتمنى بإخلاص الشفاء العاجل لإنفانتينو".