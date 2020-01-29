إنييستا وراموس وبيكيه على رأس ترشيحات إسبانيا للأولمبياد

كشفت تقارير عن عدة أسماء قد تكون ضمن خيارات المدرب لويس دي لا فوينتا المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي لبطولة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

جاء هذا وفقاً لشبكة "تي إل سي سبورت" والتي أكدت أن عدداً من الأسماء تم ترشيحها في الفترة الماضية لتدخل القائمة الاستثنائية للثلاثة لاعبين فوق السن.

وقالت الشبكة أن النجم السابق لبرشلونة أندريس إنييستا، والحالي لريال مدريد سيرخيو راموس، ومعهما الثنائي دافيد سيلفا وجيرارد بيكيه.

وكان المنتخب الإسباني قد حسم تأهله لبطولة كرة القدم في منافسات الأولمبياد الصيفية المقبلة في طوكيو 2020 بعد الوصول للمربع الذهبي ببطولة أوروبا العام الماضي.

وتأهل حتى الآن 12 منتخباً للبطولة التي تقام في الفترة ما بين 22 من يوليو والثامن من أغسطس المقبلين من أصل 16 فريقاً.

ويشارك في البطولة منتخب مصر بعد فوزه ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً قبل عدة أسابيع وبجواره كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، ومعه نظيره السعودي متأهلاً عن آسيا مع أستراليا وكوريا الجنوبية.

يذكر أن منتخبات الكونكاكاف وأميركا الجنوبية هي التي تتبقى لتحديد كافة المتأهلين للبطولة، حيث سيتأهل منتخبان عن كل قارة في فبراير وأبريل المقبلين.