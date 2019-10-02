إيتو: أتمنى ألا يشارك ميسي أمام إنتر

تمنى سامويل إيتو، نجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، ألا يشارك ليونيل ميسي في مباراة الفريقين ضمن مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، اليوم على ملعب كامب ناو، نظرا لأن وجوده سيجعل المواجهة "غير متكافئة إلى حد كبير".

وصرح الكاميروني في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "استهل برشلونة الدوري الإسباني بشكل سيء لأن ميسي خاض دقائق قليلة، إذا كان حاضراً سترى برشلونة الحقيقي، آمل من قلبي ألا يشارك أمام إنتر، أريد أن تكون مباراة متكافئة، وإذا لعب ميسي فلا أعتقد أنها ستكون على هذا النحو".