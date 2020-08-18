إيتو: تغيير اسم برشلونة ضروري إن رحل ميسي

أعرب سامويل إيتو مهاجم برشلونة السابق عن حبه الكبير لليونيل ميسي قائد الفريق الحالي وتطرق للحديث عما يحصل في النادي عقب الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأسطورة الكاميرونية لـ "TYC Sport" وأكد خلالها أن رحيل ميسي عن برشلونة سيسبب الكثير من الأزمات.

وقال إيتو: "أحب ميسي للغاية، كنت أراه بمثابة نجلي وأتمنى دائما الأفضل له في أي وقت من مسيرته.

"برشلونة هو ميسي ولو قرر ميسي الرحيل سيكون علينا أن نغير اسم الفريق فوراً.

"في برشلونة الحظ يقف معنا لأن لدينا أفضل لاعب في العالم عبر العصور، علينا القيام بكل شيء حتى نتأكد من أنه سينهي مسيرته هنا.

"أتمنى أن ينهض برشلونة ويعود للطموح من جديد وأن يفكر الذين يتخذون القرارات في مصلحة النادي، وصلت الكثير من الصفقات الكبيرة لكنها لم تتأقلم بسهولة".

يذكر أن برشلونة أنهى الموسم بدون بطولات بعدما غادر دوري أبطال أوروبا بفضيحة أمام بايرن ميونيخ وهزيمة بهدفين لثمانية أهداف.