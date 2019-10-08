إيتو عن غوارديولا: أحبه كمدرب ولا أهواه كشخص

عمل المهاجم صامويل إيتو خلال مسيرته مع الكثير من المدربين، أبرزهم جوزيه مورينيو في إنتر ميلان وبيب غوارديولا في برشلونة، لكن علاقة الكاميروني مع غوارديولا لم تنتهِ بشكل جيد.

وتحدث إيتو عن علاقته بالمدرب الإسباني خلال فترة تواجده مع البارسا، حيث قال: "أحبه كمدرب لكن ليس كشخص، تعلمت كرة القدم معه".

وكان إيتو تحدث في تصريحات أخرى عن مشاكله مع غوارديولا، وأشار إلى أنه لم يعامله بطريقة جيدة خلال فترة تواجده مع برشلونة، وبالتالي عانى كثيراً للتأقلم مع عقليته، وغادر بالتالي إلى إنتر ميلان.

كما نوه النجم المعتزل حديثاً في وقت سابق إلى علاقته المميزة مع مورينيو وتفضيله على غوارديولا في طريقة تعامله، حتى أنه في بعض التصريحات طلب من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع البرتغالي مشدداً على أنه سيكون مدرباً جيداً للبارسا.