إيتو يحث صلاح على الانتقال لبرشلونة

حث النجم الكاميروني سامويل إيتو، محمد صلاح على ترك ليفربول والانضمام لناديه السابق برشلونة خلال سوق انتقالات الصيف الحالي، كونه يرى أن طريقة لعب البلاوغرانا مناسبة جداً لإمكانيات الدولي المصري.

ويخوض صاحب الـ 27 عاماً كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر حالياً، وبالرغم من فوزه بدوري أبطال أوروبا مع الريدز، إلا أن نجم إنتر السابق يرغب في رؤية هداف آنفيلد في البارسا.

وقال إيتو: "أعلم طريقة لعب برشلونة واعتقد أنها ستكون ملائمة له.

"إذا امتلك الفرصة للعب في الدوري الأفضل في العالم (الدوري الإسباني)، سيكون عليه التوقيع مع برشلونة".