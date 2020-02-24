إيتو ينفي تصريحه بشأن رونالدو ويؤكد: ميسي الأفضل

يثق سامويل إيتو، مهاجم إنتر السابق، في قدرة النيراتزوري على تحقيق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويشهد السيري آ هذا الموسم، صراعاً ثلاثياً بين لاتسيو ويوفنتوس وإنتر، على المقاعد الثلاثة الأولى.

وقال إيتو في تصريحات خاصة لشبكة سكاي سبورت: "إنتر سيحقق الدوري، أنا سعيد لأنه بعد فترات صعبة ما زال إنتر يحظى بالاحترام الذي يستحقه"

وعن فترة إيتو مع المدرب جوزيه مورينيو في إنتر قال: "ما حققناه كان شيئاً فريداً ومن الصعب تكراره، أنا على اتصال مع بعض أعضاء هذا الفريق العظيم حتى الآن".

وكشف المهاجم الكاميروني السابق بأنه كان يرغب في العودة إلى إنتر عام 2015، وقال: "قبل انضمامي إلى سامبدوريا، سألت عن إمكانية العودة لإنتر لكني عرفت أن الأمر سيكون صعباً، فقررت التوقيع لسامبدوريا، الأمر لم يزعجني".

وتحدث صاحب الـ 38 عاماً، عن يوفنتوس وقال: "ساري الذي رأيته يدرب إيمبولي يختلف تماماً عن المدرب الذي شاهدته في يوفنتوس وتشيلسي".

وواصل: "إيمبولي كان يلعب بشخصية كبيرة وأسلوب لعب، اليوم أرى يوفنتوس ومعهم رونالدو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، وديبالا، ولكني أريد أن أرى المدرب الذي كان يدرب إمبولي من جديد".

وأتم تصريحاته قائلاً: "بالأمس كنت أشاهد يوفنتوس، وأشعر أن هناك شيئاً مفقوداً".

يذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب السيري آ برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما يأتي إنتر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

ونفى إيتو، مهاجم برشلونة السابق، تصريحات نقلت على لسانه اعتبر فيها أن رونالدو، نجم يوفنتوس الأفضل في العالم.

وأبدى إيتو تعجبه من سوء مستوى يوفنتوس رغم امتلاكه رونالدو.

وقالت بعض الصحف ومنها "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على لسان إيتو: "كريستيانو الأفضل في العالم".

لكن إيتو، خرج وأوضح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قلت أنه (رونالدو) أحد أفضل اللاعبين لكن الأفضل هو ميسي".