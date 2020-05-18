إيجابيات وسلبيات تعاقد ريال مدريد مع هالاند

دخل إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الشاب دائرة اهتمامات ريال مدريد منذ عدة أسابيع، وبات ضمن اللاعبين المنتظرين بشدة في ملعب سانتياغو بيرنابيو، حاله كحال كيليان مبابي وبول بوغبا.

وتألق النرويجي بشكل ملفت خلال المباراة الافتتاحية لعودة الدوري الألماني بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، وسجل أول هدف في الدوريات الأوروبية الكبرى منذ 14 من مارس الماضي، وذلك خلال ديربي الرور ضد شالكه.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريراً يستعرض الإيجابيات والسلبيات لتعاقد ريال مع هالاند خلال السوق الصيفي القادم، والتي جاءت على النحو التالي:

إيجابيات انتقال هالاند لريال مدريد

1- الأرقام بكل بساطة، فهي تعكس مدى القدرات التي يتمتع بها المهاجم النرويجي، حيث أحرز 10 أهداف خلال 9 مباريات خاضها مع دورتموند في الدوري الألماني منذ انضمامه، وبالتالي فإنه سيكون إضافة مهمة جداً لخط هجوم ريال الذي يعاني من مشاكل تهديفية.

2- سنه الصغير جداً، فهو يبلغ 19 عاماً فقط، مما يجعل ريال مدريد يملك مهاجماً كبيراً يخدمه لسنوات طويلة، وسيسمح له هذا السن بالحصول على خبرة كبيرة خلال وقت قصير.

3- وصول هالاند سيمنح المدرب زين الدين زيدان عمقاً هجومياً يفتقده في الوقت الحالي، صحيح أن كريم بنزيمة يقدم أداءً جيداً نسبياً في الموسمين الماضي والحالي، لكن الفريق بات بحاجة لرأس حربة صريح يتمركز داخل منطقة الجزاء ويستغل جميع الفرص المتاحة.

4- لن تكون الصفقة معقدة كثيراً على ريال مدريد، لأن دورتموند يوصف بـ “نادي البيع”، أي أن لديه قابلية لبيع نجومه بحال وصول عرض مناسب، وهذا يجعل المفاوضات سهلة نسبياً مقارنة بلاعبين آخرين يريدهم النادي.

سلبيات انتقال هالاند لريال مدريد

1- جميع السلبيات التي استعرضتها الصحيفة تتعلق بضم اللاعب هذا الصيف، وتؤيد الانتظار قليلاً حتى يحصل على المزيد من الخبرة في دورتموند، ويتطور بشكل طبيعي، لا سيما وأنه سيضمن اللعب بشكل أساسي في الدوري الألماني، لكن هذا قد لا يكون مضموناً دائماً في ريال مدريد بسبب وجود العديد من المنافسين.

2- عامل الضغط الكبير الذي قد يؤثر على تطور هالاند في ريال مدريد، لأن الضغوط في دورتموند أقل بكثير، إذ سبق لكثير من اللاعبين عدم تحمل الأضواء والضغوطات في سانتياغو بيرنابيو، خصوصاً من هم صغار في السن.

3- دور هالاند في ريال مدريد قد لا يكون مهماً بالقدر الكافي على عكس ما يعيشه في دورتموند، فقد تحول إلى نجم الفريق هناك، بينما سيبدأ من الصفر تحت قيادة زيدان، وقد يكون مهمشاً في البداية من جميع النواحي.

4- الحالة البدنية لهالاند قد لا تتناسب في بطولة صعبة مثل الدوري الإسباني، ومع فريق متطلب جداً، لأن الأمور أكثر بساطة في ألمانيا، لهذا ترى الصحيفة أنه من الأفضل الانتظار لعام أو اثنين ثم التعاقد معه عندما يصبح نجماً حقيقياً جاهزاً لخوض جميع التحديات.