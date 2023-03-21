إيدرسون يلمح لإمكانية تولي أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل

البوابة - يتزايد الحديث عبر وسائل الإعلام عن إمكانية تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإشراف على منتخب البرازيل في القريب العاجل.

وتتزامن هذه الأقاويل مع موسم متذبذب على المستوى المحلي للمدير الفني المخضرم مع العملاق المدريدي الذي يبتعد بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر في الدوري الإسباني.

ومع أن الميرينغي وصل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن المستويات التي قدمها الفريق لم ترق لمستوى الطموحات بشكلٍ عام.

وتحدث البرازيلي إيدرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي والمنتخب البرازيلي عن إمكانية تولي الإيطالي تدريب "السيليساو".

ماذا قال إيدرسون عن أنشيلوتي ومنتخب البرازيل؟

أكد الحارس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تحدثت عنه مع كاسيميرو وفينيسيوس جونيور و(إيدير) ميليتاو، أخبروني أنه مدرب استثنائي، الجميع يحبه علاوة على أنه شخص ناجح لأبعد الحدود.

"سنرى في المستقبل القريب ما سيحصل، هنالك احتمالية كبيرة بأن نراه يأتي إلينا، سنحاول أن نجلبه بأسرع وقتٍ ممكن."

وتوقع موقع "فوتبول إسبانيا" أن الموسم الحالي سيكون الأخير لأنشيلوتي مع ريال مدريد رغم الإنجازات المهمة التي حققها معه في الأعوام الماضية.