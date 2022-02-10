إيدين هازارد يتعرض لإصابة جديدة

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط ريال مدريد المهاجم تعرض لانتكاسة جديدة.

وأصيب البالغ من العمر 31 عاماً خلال تدريبات الفريق الملكي وباتت مشاركته أمام فياريال الأسبوع القادم ضمن الدوري الإسباني موضع شك.

ومع أن الانتكاسة الجديدة لا تبدو مؤثرة بالنسبة للاعب البلجيكي، ولن تبعده عن الملاعب فترة طويلة، إلا أنها ستزيد من المصاعب أمام المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتزخر صفوف ريال مدريد بالغيابات حالياً لأسباب متفاوتة، وأبرزها للنجمين الفرنسيين كريم بنزيمة وفيرلاند ميندي.

يذكر أن هالاند شارك مع ريال هذا الموسم في 19 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع هدفين آخرين.