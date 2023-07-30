إيدين هازارد يقترب من الاعتزال

بات النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد السابق قريباً من الاعتزال وفقاً لتقارير تناقلتها وسائل الإعلام في الساعات الماضية.

ووافق نجم تشيلسي السابق على إنهاء عقده مع النادي الملكي قبل نهايته بعام بعد نهاية الموسم الماضي.

وارتبط البلجيكي سريعاً بانتقال محتمل إلى الدوري الأميركي للمحترفين أو الرجوع إلى بلاده.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية قالت أن هازارد رفض عرضاً مغرياً من إنتر ميامي مؤخراً.

ويعيش صانع الألعاب حياة مستقرة في مدريد رفقة عائلته في الوقت الراهن ولا يبدو أنه يفكر بتغيير الأجواء.

في الوقت ذاته، لا يفكر أي نادٍ إسباني في التقدم بعرضٍ لضم صاحب الـ 32 عاماً، مما قد يعني أنه سيقرر الاعتزال خلال الأسابيع القادمة بحسب الصحيفة المدريدية.