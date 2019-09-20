إيرادات برشلونة تتخطى حاجز مليار يورو

قال نادي برشلونة أنه سيصبح أول نادٍ رياضي يحقق إيرادات تتجاوز مليار يورو (1.10 مليار دولار) هذا الموسم.

وأوضح النادي، في بيان رسمي أنه حقق إيرادات بلغت 990 مليون يورو الموسم الماضي، وتوقع زيادتها لتصل إلى 1.047 مليار يورو في موسم 2019-2020.

وأضاف: "تمثل هذه النتائج رقماً قياسياً جديداً في عالم الرياضة، وتعني تجاوز التوقعات بعد إعلان الخطة الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الإدارة وتوقعت أن تبلغ الإيرادات مليار يورو في عام 2021".

وتوقع النادي الذي يملكه جمهوره، أرباحاً متواضعة نسبياً قدرها 11 مليون يورو بعد خصم الضرائب في الموسم الحالي، في حين تبلغ الديون 217.2 مليون يورو.

وأنفق النادي الكتالوني 255 مليون يورو لضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، منها 120 مليون يورو دفعها لضم أنتوان جريزمان من أتلتيكو مدريد، و75 مليون لضم فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام.

وقال أوسكار جراو الرئيس التنفيذي لبرشلونة، أن النادي الكتالوني حاول أيضاً التعاقد مع المدافع ماتياس دي ليخت الذي انضم إلى يوفنتوس، وسعى لإعادة نيمار من باريس سان جيرمان لكن الإدارة لا ترغب في المساس باستقرارها المالي.

وقال لوسائل الإعلام: "بذلنا جهداً كبيراً لإعادة نيمار، وفعلنا كل ما في وسعنا. قدمنا ​​عرضين أحدهما يتضمن عقد صفقة تبادلية والآخر لا يتضمن ذلك، لكننا شعرنا أن باريس سان جيرمان لا يرغب في بيع اللاعب. لن نفقد الحماس حين يتعلق الأمر بصفقات اللاعبين. نريد أفضل تشكيلة ممكنة مع الحفاظ على الاستقرار المالي".

وكشفت الحسابات أيضاً عن توقعات بأن ينفق برشلونة 1.007 مليار يورو هذا الموسم بزيادة قدرها 34 مليون يورو.

لكن الحسابات تضمنت انخفاضاً في فاتورة الرواتب بمقدار 18 مليوناً عن الموسم الماضي لتنخفض بنسبة 3 في المائة.