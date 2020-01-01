إيران تسمح لأنس بني ياسين بالمغادرة

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن لاعب المنتخب الأردني أنس بني ياسين، الذي كان يحترف في فولاذ خوزستان الإيراني، في طريق عودته إلى المملكة بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية بالمغادرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان لقناة "رؤيا" الأردنية أن اتصالات أجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر السفارة في طهران ومع السفارة الإيرانية في عمان انتهت بموافقة السلطات الإيرانية على السماح لبني ياسين بمغادرة طهران.

وكانت السلطات الإيرانية منعت بني ياسين من السفر للتحقيق في وجود مبلغ مالي يفوق المبلغ المسموح للمسافرين بنقله وهو مستحقاته المالية التي تسلمها من النادي.

وأعرب السيد الفايز عن شكرة وتقديره للسلطات الإيرانية للتعاون الذي أبدته في معالجة القضية.