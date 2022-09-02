إيرلينغ هالاند... عاشق الأرقام القياسية

دشن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند سجل أرقامه القياسية مع مانشستر سيتي بتسعة أهداف في أول 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتجاوز هالاند الـ 22 من عمره، لكنه حقق خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الأرقام القياسية التي جعلته في مصاف أبرز الهدافين على مستوى العالم.

وسجل النرويجي 3 أهداف "هاتريك" ليقود مانشستر سيتي إلى الفوز الكبير 6-0 على نوتنغهام فوريست بالدوري الإنجليزي يوم الأربعاء؛ ليكون هذا الهاتريك هو الثاني له على التوالي في مباراتين متتاليتين بالمسابقة بعدما سجل ثلاثية أخرى قاد بها الفريق للفوز 4-2 على كريستال بالاس مطلع الأسبوع.

ورفع هالاند رصيده إلى 9 أهداف في صدارة قائمة هدافي المسابقة، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هذا العدد من الأهداف في أول 5 جولات من الموسم.

وعقب مباراة الأمس، أكد الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن التتويج بالألقاب مع الفريق هو ما يحرك هالاند أكثر من رغبة اللاعب في تحقيق الأرقام القياسية على المستوى الشخصي.

ماذا قال غوارديولا عن هالاند ؟

وقال: "أرى أن ما يريده هو الفوز بالألقاب. وإذا كانت الأهداف والأرقام القياسية تساعد في هذا، فهذا شيء جيد".

وبرغم هذه التصريحات، أكدت مسيرة هالاند في السنوات الماضية أن الأرقام القياسية تحظى بمكانة كبيرة للغاية في اهتمامات اللاعب، الذي حقق أكثر من رقم قياسي مع الفرق التي لعب لها سابقاً، وكانت بعض هذه الأرقام القياسية سبباً في شهرته الكبيرة في هذه السن المبكرة وساهمت بالتأكيد في انتقاله لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

والمثير أن هذه البداية التاريخية مع فريقه الجديد ليست الأولى في مسيرة اللاعب، حيث قدم مثلها من قبل مع بوروسيا دورتموند؛ عندما استهل مسيرته مع الفريق الألماني بـ "هاتريك" في مرمى أوغسبورغ ثم ثنائية في مباراتيه التاليتين ليصبح أول لاعب يحرز 5 أهداف في أول مباراتين له بالدوري الألماني و7 أهداف في أول 3 مباريات له بالبطولة.

وقبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، قدم هالاند أفضل متوسط تهديف في تاريخ الدوري الألماني حيث بلغ هدفاً كل 87 دقيقة في المسابقة خلال مسيرته مع بوروسيا دورتموند.

وكان هالاند أول لاعب يسجل 62 هدفا في 67 مباراة بالدوري الألماني، وذلك من بين 86 هدفاً في 89 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات.

وتفوق هالاند بهذا على متوسط التهديف الخاص بالنجم البولندي الشهير روبرت ليفاندوفسكي "هدف كل 100 دقيقة في الدوري الألماني" قبل انتقاله من بايرن ميونيخ لبرشلونة هذا الموسم.

كما حقق هالاند أفضل متوسط تهديف في تاريخ دوري أبطال أوروبا حيث بلغ هدفاً كل 64 دقيقة متفوقاً بالتالي على ماريو غوميز وروبرتو سولدادو "هدف كل 102 دقيقة لكل منهما" والأرجنتيني ليونيل ميسي والإنجليزي هاري كين "هدف كل 104 دقائق لكل منهما" .

كذلك، كان هالاند أول لاعب يحرز 25 هدفاً في أول 25 مباراة له بالدوري الألماني وأسرع لاعب يصل لحاجز الـ 50 هدفاً في المسابقة على مدار تاريخها.

ومنذ انتقاله لدورتموند في يناير 2020، نجح هالاند في تسجيل ثنائية على الأقل في 23 مباراة بواقع "20 ثنائية وثلاثية في مباراتين و4 أهداف في مباراة واحدة".

وعندما سجل هالاند هدفي دورتموند في المباراة التي تعادل فيها مع إشبيلية الإسباني 2-2 بدوري الأبطال الموسم الماضي، حقق اللاعب 3 أرقام قياسية للمسابقة دفعة واحدة.

وكان الهدف الثاني له في المباراة هو الـ 20 له في تاريخ مشاركاته بالمسابقة ليصبح أسرع لاعب يصل لهذا الرقم حيث حققه في 14 مباراة، فيما حققه كين "صاحب الرقم القياسي السابق" في 24 مباراة.

كما أصبح أصغر لاعب يصل لهذا الرقم؛ بعدما حققه وسنه "20 عاماً و231 يوما" متفوقاً على الرقم السابق للفرنسي كيليان مبابي "21 عاماً و355 يوماً" .

كذلك، أصبح اللاعب الوحيد الذي يصل لهذا الرقم وهو لا يزال دون الـ 21 من عمره متفوقاً على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وواين روني.

ومع هذه البداية الرائعة له مع مانشستر سيتي، يتوقع أن تحقق "ماكينة" هالاند التهديفية المزيد من الأرقام القياسية للفريق وللدوري الإنجليزي وكذلك للمسابقات الأوروبية علما بأن اللاعب بدأ مبكراً في تحطيم الأرقام القياسية لمانشستر سيتي ومهاجمه السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.