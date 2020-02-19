إيرلينغ هالاند نجم قادم في سماء كرة القدم العالمية

"انسوا نيمار! انسوا كيليان مبابي! العملاق يدعى إيرلينغ هالاند (19 عاماً)، بهذا العنوان العريض خرجت صحيفة "بيلد" الالمانية واسعة الانتشار للتحدث عن الظاهرة النرويجية.

كانت الانظار مسلطة خلال المواجهة بين بوروسيا دورتموند الالماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من من دوري أبطال أوروبا، على نجمي فريق العاصمة الفرنسية نيمار وكيليان مبابي، لكن هالاند خطف الأضواء منهما بتسجيله هدفي فريقه الذي خرج فائزاً بنتيجة 2-1 قبل مباراة الإياب بعد ثلاثة أسابيع.

جاء الهدف الأول من مسافة قريبة (69)، أما الثاني فكان قمة في الروعة عندما وصلته الكرة خارج المنطقة فأطلقها صاروخية عجز حارس سان جيرمان كايلور نافاس عن التصدي لها (77).

دفع ذلك مجلة "كيكر" الرياضية للخروج بعنوان "ساعة المجد لهالاند"، التي أشارت إلى أنه وعلى الرغم من بلوغه التاسعة عشرة من عمره فقط، فقد سحب النرويجي الشاب البساط من تحت أقدام نيمار ومبابي.

ولم تقتصر الإشادة بهالاند الصاعد الذي انتقل إلى دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي على الصحف الألمانية بل تخطتها إلى الدول الأوروبية الأخرى.

وعلقت "ذا غارديان" البريطانية على تألق هالاند بقولها "في الموسم الثالث من مشروع باريس، كانت كل الظروف مهيأة لكي يكون نيمار نجم الاحتفال في دوري أبطال أوروبا، كان متوقعاً أن يطبع الأمسية ببصمته الخاصة، لكن في الوقت الحالي لا أحد يستطيع إيقاف إيرلينغ هالاند".

لاعب من المريخ

أما إسبانيا التي كالت المديح لنجميها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على مدى عقد كامل، فلم تتردد بالإشادة بالظاهرة الجديدة.

حيث قالت صحيفة "آس": "ثمة موهوب جديد في دوري أبطال أوروبا: لننحني أمام هالاند وثنائيته المدهشة.

"جلس إيرلينغ هالاند على مائدة مبابي وكسرها لنصفين. هذا الشاب لا حدود له".

أما صحيفة "ليكيب" الفرنسية فاعتبرت: "ظهور الموهبة الكبيرة لهالاند مخيفة".

في المقابل، رأت "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية "لاعب قادم من المريخ" يمتلك "قوة (كريستيان) فييري، وهدوء (فيليبو) إينزاغي، والبنية الجسدية لـ (لوكا) توني".

ولم تأت ثنائية هالاند في مرمى باريس سان جيرمان، وهي الأولى له في الأدوار الإقصائية من المسابقة القارية من العدم، لأنه رفع رصيده فيها إلى 10 أهداف بعد أن سجل ثمانية أهداف مدافعاً عن ألوان سالزبورغ في دور المجموعات، ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع هداف بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.

وضرب هالاند بقوة منذ انتقاله إلى دورتموند الشهر الماضي، فقد سجل ثمانية أهداف في خمس مباريات في الدوري الألماني بينها ثلاثية بعد نزوله احتياطياً في أول مباراة رسمية له مع أسود فيستفاليا.

وأشاد مدرب سان جيرمان توماس توخيل بالنرويجي الشاب بعد المباراة بقوله: "إنه وحش، يملك حضوراً بدنياً هائلاً وحيوية مدهشة".

ويعتبر هالاند عملاقاً بمعنى الكلمة (94ر1 م) لكنه يملك فنيات عالية، إذ أنه يتحرك جيداً ويتمتع بسرعة كبيرة حتى أن شبكة "سكاي إيطاليا" رصدت بأنه ركض 60 متراً في 64ر6 ثوان، أي بفارق 3 أعشار من الثانية عن الرقم القياسي العالمي.

هذه الصفات تجعل منه محارباً من الدرجة الاولى وتجسد عقلية الفايكينغز وهو اللقب الذي يطلق على شعب بلاده في الماضي.

ويقول عنه لوسيان فافر مدربه في دورتموند: "يمتلك ذهنية رائعة، عندما يهدر فرصة في التمارين، يشد شعره!" قبل أن يضيف: "تسجيل هدفين في باريس سان جيرمان أمر لا بأس به".