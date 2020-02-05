إيريكسن: ريال مدريد لم يتحرك لضمي

كشف كريستيان إيريكسن، نجم إنتر ميلان الجديد، سر تفضيله الانتقال إلى صفوف النيراتزوري، كما تحدث عن موقف ريال مدريد من ضمه.

وانتقل الدولي الدنماركي من توتنهام إلى إنتر، في السوق الشتوي المنصرم، مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

وأجرى إيريكسن، حوارين مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، وشبكة "بي بي سي" البريطانية، قال خلالهما: "لن أقول أن هزيمة نهائي دوري أبطال أوروبا، العام الماضي أثرت على مستقبلي، لكن في إنجلترا عندما يكون عقدك على مشارف الانتهاء، يبدو الأمر كما لو كنت مجبراً على الرحيل".

وأضاف صاحب الـ 27 عاماً: "كان عليّ اتخاذ قرار الرحيل عاجلاً أم آجلاً، وكان إنتر الوجهة الصحيحة لي، خاصة أن ريال مدريد لم يظهر اهتماماً ملموساً، بينما تحرك إنتر بشكل جدي لضمي، وعقب ذلك تخيلت نفسي ألعب هنا، وبالتالي كان قرار انتقالي طبيعياً.

"حتى جماهير توتنهام عندما كانت تقابلني في الشارع، توجه لي عبارات من نوع شكراً لك، وداعاً وحظاً طيباً، كان هذا غريب قليلاً فأنا لا زلت هناك، بالنسبة لي كان من الجيد الانتقال إلى مكان جديد، تلاشى كل شيء بعد نهاية دوري الأبطال، كانت لحظة مميزة في تاريخ النادي، لكن بعد الخسارة تصبح نهاية العالم في اليوم التالي".

وأشاد إيريكسن بسلوك جوزيه مورينيو مدرب سبيرز الحالي معه، مشدداً: "أعتقد أنه تصرف معي بشكل جيد، كان بمقدوره أن يقول بما أنه يريد الرحيل إذا لن يشارك بعد الآن، لكنه لم يفعل ذلك، فبعدما أخبرته بقراري، قال لي عليك أن تكون سعيداً.

"هل بدأ حبي لإنتر بعدما لعبت أمامهم العام الماضي؟ سجلت في مرماهم لكن لا، ليس هذا السبب، سبق وأن لعبت في سان سيرو عدة مرات، إنه ملعب مدهش، يُنظر إلى إنتر في الخارج على أنه نادٍ رائع، وما أعيشه هذه الأيام يؤكد ذلك، لدينا مجموعة ممتازة من اللاعبين، نحن نقاتل وننافس يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي، ويسعدني أن أكون جزءاً من هذا الفريق.

"مركزي المفضل؟ حيثما أمتلك الكرة بين قدمي، لا يهمني أين أتواجد، لعبت كجناح أيمن مع (ماوريسيو) بوتشيتينو، لكن يجب أن أكون في الوسط حتى أكون قادراً على الحصول على الكرة وترك بصمتي، يعتمد (أنتونيو) كونتي على ثلاثة لاعبين في الوسط، وهو نظام مختلف بعض الشيء، لكن الأهم هو أن تتاح لي الفرصة للابتكار.

"خلال السنوات الأخيرة في توتنهام والدنمارك، كنت دائماً من يتحمل معظم المسؤوليات، لذلك اعتدت على هذه الأمور، والوضع لم يتغير في إنتر، أريد أن أكون من يحدث الفارق، عبر التسجيل وخلق الفرص، لكن من الواضح أن هذا سيستغرق بعض الوقت، لكن في كرة القدم لا يمكنك الانتظار طويلاً حتى تكون حاسماً".

واعترف إيريكسن أنه كان قريباً من الانضمام إلى صفوف الجار اللدود ميلان، موضحاً: "سافرت في صغري من أودينس إلى ميلانو لمدة يومين، بدت إيطاليا بعيدة عن بلدي، وكنت مرتبطاً بالعائلة وقتها، لكن الجواب لم يأت أبداً، حيث لم يتوصل الناديان لاتفاق".

وعن منافسة يوفنتوس على الدوري الإيطالي، أكد: "ما زلنا في دائرة المنافسة، فاز يوفي باللقب لفترة طويلة، ونريد الآن تغيير ذلك، لذلك أنا هنا".

ولم يخف إيريكسن إعجابه الكبير، بفرانشيسكو توتي، أسطورة روما السابق، إذ أفاد: "كنت معجباً كبيراً به، اعتدت على اختيار روما خلال ألعاب الفيديو، أحببته ولكن بعد ذلك تطورت وركزت على نفسي".

وتطرق الدنماركي للحديث عن مواجهة زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الأحد القادم، مؤكداً: "سمعته تسبقه بالتأكيد، وهناك أيضاً سايمون كيير، تحدثت معه حتى قبل أن ينتقل إلى الروسونيري.

"اهتمام مانشستر يونايتد بي؟ ارتبط اسمي بالانتقال إليهم لسنوات، لكن ذلك لم يكن مرجحاً أبداً، كنت أرغب في خوض تحدي جديد، والبقاء في إنجلترا كان خياراً سهلاً".

يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي، برصيد 51 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن يوفنتوس صاحب الصدارة.