إيريكسن في طريقه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

أبدت عدة أندية إنجليزية اهتماماً بإعادة صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إيريكسن الذي بات على مشارف الرحيل عن إنتر ميلان إلى الدوري الممتاز.

وعانى نجم توتنهام هوتسبير السابق من سكتة قلبية خلال مشاركته مع منتخب الدنمارك في بطولة يورو 2020 صيف العام الماضي وابتعد منذ ذلك الحين عن الملاعب.

وتمنع قوانين الدوري الإيطالي تسجيل أي لاعب لديه جهاز منظم للقلب، وهو ما ينطبق على إيريكسن الذي سيغادر بالتالي صفوف النيراتزوري بحثاً عن فرصة جديدة.

ومن المتوقع أن يوقع الدنماركي صاحب الـ 29 عاماً على كشوفات أحد أندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة قبل نهاية سوق انتقالات يناير الجاري.