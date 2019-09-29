إيريكسن يتخذ قراراً نهائياً بالانضمام لريال مدريد

قرر كريستيان إيريكسن، لاعب وسط توتنهام اتخاذ قراراً نهائياً بشأن النادي الذي سيمثله الموسم المقبل.

ونقلت صحف إيطالية أن الدولي الدنماركي حسم مستقبله، ولن يجدد عقده الحالي مع توتنهام، والذي ينتهي الصيف القادم.

وأشارت وسائل الإعلام أن نجم الوسط قرر الانضمام لريال مدريد خلال صفقة مجانية.

ويكون بذلك إيريكسن أغلق الباب تماماً أمام كل من يوفنتوس ومانشستر يونايتد، الراغبين في ضمه هذا الموسم.

وكان إيريكسن، قد رفض مسبقاً التوقيع على عقد جديد مع توتنهام مدته 5 مواسم بإجمالي رواتب يصل إلى 60 مليون جنيه استرليني.