إيريكسن يرفض يوفنتوس

حدد النجم كريستيان إيريكسن، صانع ألعاب توتنهام، موقفه من الانضمام ليوفنتوس نهاية الموسم، حيث ينتهي تعاقده مع النادي اللندني الصيف القادم.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، أن الدولي الدنماركي لا يفضل الانتقال إلى تورينو الموسم المقبل، واللعب بقميص يوفي.

وارتبط اسم إيريكسن بالانضمام لبطل إيطاليا نهاية الموسم الجاري، حيث ذكرت تقارير أن المسؤولين في تورينو ينتظرون حتى يناير للتفاوض معه، والحصول عليه مجانًا بعد انتهاء الموسم.

ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، حريص على مغادرة توتنهام، لكنه لا يريد الانتقال إلى يوفنتوس، ويفضل باريس سان جيرمان أو ريال مدريد، بعد انتهاء عقده مع سبيرز.