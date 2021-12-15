إيريكسن يستعد للرحيل عن إنتر ميلان

اقترب النجم الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسن من الرحيل عن إنتر ميلان بطل إيطاليا وفقاً لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" المحلية.

وسيعمل الطرفان على فسخ العقد بينهما بالتراضي نظراً لعدم قدرة الدنماركي على اللعب في الدوري الإيطالي ولديه منظم لدقات القلب.

وسقط لاعب توتنهام السابق مغشياً عليه خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 الصيف الماضي لمعاناته من أزمة قلبية.

ولم يشارك إيريكسن منذ ذلك الحين في أي مباراة إلا أنه من المتوقع أن يكمل مسيرته خارج إيطاليا نظراً لمسألة منظم دقات القلب.

وارتبط اسم نجم خط الوسط بفريق أودينسي في الدنمارك خلال الأيام الماضية الذي بات وجهته الأقرب على ما يبدو.