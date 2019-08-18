إيريكسن يقرر معاقبة توتنهام

قرر كريستيان إيريكسن صانع ألعاب توتنهام، رفض تجديد عقده بعد حرمانه من الرحيل والانضمام إلى ريال مدريد.

وأعلن الدولي الدنماركي عن رغبته في خوض تحدٍ جديد، لكن سبيرز رفض بيعه رغم سعي مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس لضمه.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة توتنهام عرضت على إيريكسن راتباً سنوياً يصل إلى 11 مليون يورو، لكن اللاعب رفض التمديد.

وقرر صاحب الـ 27 عاماً معاقبة إدارة سبيريز بالرحيل صيف العام القادم مجاناً.

يذكر أن ريال مدريد وضع بول بوغبا الخيار الأول للتعاقد معه في الصيف إلا أن إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا تسبب في تعقيد الصفقة.

وتعادل توتنهام بهدفين لمثلهما مع مانشستر سيتي في لقاء المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي أمس السبت.