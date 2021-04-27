إيسكو أبرز المرشحين للرحيل عن ريال مدريد

قالت تقارير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قرر الاستغناء عن 6 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الاستثمارية للإدارة المدريدية من أجل التعاقد مع عدد من الصفقات المهمة.

وضمت القائمة فرانشيسكو إيسكو الذي لم يقدم الأداء المنتظر منه هذا الموسم رغم حصوله على فرص المشاركة أساسياً ودعم المدرب زين الدين زيدان.

وتسبب أداء إيسكو خلال لقاء ريال سوسييداد الأخير في انتقادات لاذعة من قبل وسائل الإعلام الإسبانية وغضب جماهيري كبير.

كما شملت قائمة الراحلين كلاً من داني سيبايوس وتاكيفوسا كويو وبراهيم دياز وبورخا مايورال وخيسوس فاييخو.

ويستعد ميلان لتقديم عرض من أجل الحصول على خدمات دياز خاصة أنه قدم أداءً جيداً خلال فترة الإعارة.

وقد تشمل أسماء الراحلين عن ريال مدريد أسماء أخرى نظراً للأزمة المالية التي يمر بها النادي الإسباني ولمحاولة إيجاد تمويل لتجديد عقد القائد سيرخيو راموس.