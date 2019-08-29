إيسكو ينضم إلى قائمة مصابي ريال مدريد

انضم لاعب وسط ريال مدريد إيسكو إلى قائمة المصابين إثر تعرضه لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن.

وأفاد النادي الإسباني في بيان: "بعد الفحوص التي أجريت الأربعاء من قِبل الطاقم الطبي لريال مدريد للاعب إيسكو، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين اليمنى للفخذ".

ولم يحدد ريال مدة غياب لاعبه، مؤكداً أنه في مرحلة انتظار "تقييم حالته".

في المقابل، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن مدة غياب "هذا النوع من الإصابة تتراوح عادة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وخاض إيسكو (27 عاماً) مباراة فريقه أمام بلد الوليد أساسياً، قبل أن يستبدله المدرب زين الدين زيدان في الدقيقة 68 بالمهاجم الجديد لوكا يوفيتش، علماً بأن اللقاء انتهى بالتعادل (1-1) ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

ويعاني ريال مدريد من إصابات عدة في صفوفه، فهو يفتقد جهود الوافد الجديد إيدين هازارد (الفخذ الأيسر)، وخاميس رودريغيز الذي أصيب في ربلة الساق، وبراهيم دياز ورودريغو.

كما يغيب جناحه ماركو آسينسيو الذي خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة وسيغيب لأشهر، والجناح الأيسر فيرلان ميندي القادم مطلع الموسم من ليون والذي يعاني من إصابة في ربلة الساق.