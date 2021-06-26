إيطاليا تتأهل إلى ربع نهائي يورو 2020 بشق الأنفس

بلغ منتخب إيطاليا ربع نهائي بطولة يورو 2020 بفوز صعب على غريمه النمساوي بهدفين لهدف بعد التمديد في مباراة دور الـ 16 التي أقيمت على ملعب ويمبلي مساء السبت.

وعلى الرغم من الأداء المميز والاستثنائي لمنتخب إيطاليا في دور المجموعات، إلا أن فريق المدرب روبرتو مانشيني ظهر بشكل متواضع أمام النمسا.

وكاد ماركو آرناتوفيتش أن يعاقب الطليان على مستواهم حينما أحرز هدفاً برأسية متقنة في الدقيقة 67، قبل أن تلغيه تقنية الفيديو بداعي التسلل.

الشوطان الإضافيان حملا الفرج لمنتخب إيطاليا

الشوطان الأصليان انتهيا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي، وفيه تمكن البديل فيديريكو كييزا من منح الطليان التقدم في الدقيقة 95 حينما استلم عرضية ليوناردو سبياتزولا ليسددها بيسراه في المرمى.

وأنهى البديل الآخر ماتيو بيسينا على آمال فريق المدرب فرانكو فودا في العودة، بعدما وضع ثاني أهداف الآتزوري في آخر دقائق الشوط الإضافي الأول.

ولم تيأس النمسا وحاولت العودة، وبالفعل نجح البديل ساشا كالادجيتش في إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 114 برأسية صعبة ومميزة ليشعل ما تبقى من المباراة.

الهدف الذي أحرزه كالادجيتش أنهى به نظافة شباك إيطاليا التي امتدت لأكثر من 1114 دقيقة.

وعجزت النمسا عن العودة، لتضمن إيطاليا الوصول لربع النهائي، لتضرب موعداً مع منتخب الدنمارك.

يذكر أن الدنمارك فازت على ويلز في وقت سابق من يوم السبت برباعية نظيفة.