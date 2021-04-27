إيطاليا تحذر أنديتها من المشاركة دوري السوبر

عدل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لوائحه الاثنين بإضافة عبارة "ضد دوري السوبر"، مما سيسهل عليه طرد أي فريق من الدوري يحاول الانشقاق في المستقبل.

واتخذ مجلس الاتحاد الذي يضم أيضاً الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان جيوسيبي ماروتا، بالإجماع قرار إضافة عبارة "ضد دوري السوبر" في اللائحة، التي ستمنع أي أندية محلية من المشاركة في البطولة التي أثارت الجدل.

وكانت أندية دوري الدرجة الأولى إنتر ميلان، ويوفنتوس، وميلان الفرق الإيطالية التي تصدرت المنضمين لبطولة دوري السوبر المغضوب عليه.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غرافينا: "أولئك الذين يشعرون بأن عليهم المشاركة في مسابقات لم يصرح بها الاتحاد الإيطالي ولا فيفا ولا يويفا سيطردون".

تفجر وضع الانشقاق المثير للجدل للفرق البارزة في أوروبا الأسبوع الماضي، بعد وقت قصير من إعلان 12 نادياً كبيراً في القارة إطلاق مسابقة جديدة تسمى دوري السوبر الأوروبي، ، بعدما تراجعت الأندية الإنجليزية الستة وتخلت عن المقترح، وذلك عقب انتقادات من مشجعين وسلطات، وسرعان ما انضم إنتر وأتلتيكو مدريد إليها.

وتمثل الأندية الـ 12 ثلاثة دول هي: من إنجلترا 6 فرق (مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد، آرسنال، توتنهام هوتسبير)، ومن إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد)، ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان، يوفنتوس).