إيطاليا تحقق انتصاراً ضخماً على آرمينيا بنتيجة 9-1

حقق منتخب إيطاليا انتصاراً عريضاً على ضيفه الآرمنيني بتسعة أهداف لهدف في آخر جولات تصفيات يورو 2020.

سجل تشيرو إيموبيلي أولاً في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف نيكولو زانيولو الثاني بعدها بدقيقة واحدة فقط، ثم أضاف نيكولو باريلا الثالث في الدقيقة التاسعة والعشرين.

بعدها سجل إيموبيلي الهدف الثاني له والرابع للآتزوري في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

في الشوط الثاني، سجل كل من أليسيو رومانيولي وجورجينيو وريكاردو أورسوليني وفيديريكو كييزا وزانيولو لترتفع الحصة إلى 9 أهداف إيطالية، مقابل هدف آرميني يتيم سجله إيدغار بابايان.

بهذه النتيجة، حقق المنتخب الإيطالي العلامة الكاملة بـ 10 انتصارات من 10 مباريات خاضها خلال التصفيات، ليرفع رصيده من النقاط إلى 30 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة.

كما واصل الآتزوري سلسلة انتصاراته التاريخية بالوصول إلى الانتصار رقم 11 توالياً في رقم لم يتحقق من قبل في التاريخ.

يذكر أن هذا يأتي بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا بقيادة المدرب السابق جيان بييرو فينتورا.